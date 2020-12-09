На здравоохранение использовано 12 миллиардов гривень из 23,8 миллиардов гривень, или 50%

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 декабря 2020 года потрачено 45,4 млрд грн из 66 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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"Из них на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств, или 50%. На закупку аппаратов ИВЛ направлено 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использован 1 млрд грн из выделенных 4 млрд грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом - 1,5 млрд грн. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд грн", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что бюджетный комитет Верховной Рады на заседании 9 декабря согласовал перераспределение 5,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 Министерству здравоохранения для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения.

Отмечается, что, кроме средств фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 10,6 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

По состоянию на 3 декабря из средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Хронология событий

3 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно с которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

Как ранее сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, в проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрена отдельная статья на фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

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Автор: Богдан Слуцкий