Италия решила легализовать трудовых мигрантов: что ждет украинцев

Легализация коснется от трехсот до пятисот тысяч трудовых мигрантов.

Италия легализует трудовых мигрантов. Иностранные граждане, которые работают в сельскохозяйственном и домашнем секторах смогут получить временное разрешение на проживание.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Страна будет давать разрешение на проживание до полугода иностранным работникам сельскохозяйственного и домашнего секторов. То есть, сборщикам урожая, сиделкам, уборщицам и няням. Такое решение местное правительство приняло из-за последствий пандемии коронавируса, потому что в Италии существенно не хватает рабочих рук", - говорится в сообщении.

Согласно нововведениям, чтобы получить разрешение на шестимесячную легализацию в Италии, трудовые мигранты из сельскохозяйственных и домашних секторов должны подать документы в местные правоохранительные органы. Им надо будет доказать, что находились в стране до 8 марта, а также не покидали территории в период карантина. С разрешением на проживание такие работники получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.

"По разным данным такую временную легализацию в Италии могут получить от трехсот до пятисот тысяч трудовых мигрантов", - подчеркивает издание.