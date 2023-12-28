В Пенсионном фонде сообщили, что ряду пенсионеров пересмотрят выплаты с начала следующего года.

С 1 января 2024 года в Украине повысят размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы, согласно закону о государственном бюджете. Такое увеличение является основанием для перерасчета пенсий определенным категориям граждан, сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Так, с начала следующего года минимальная заработная плата вырастет до 7100 грн (сейчас – 6700 грн). В связи с этим пересмотрят пенсии неработающим лицам, достигшим 65 лет и имеющим полный страховой стаж (30 лет – женщины и 35 лет – мужчины).

По данным ПФУ, минимальный размер пенсий таких пенсионеров с 1 января не может быть меньше 40% минимальной зарплаты – 2840 грн. Такая норма предусмотрена ч. 2 ст. 28 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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Кроме того, с 1 января увеличится размер ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной. Также вырастут размеры прожиточного минимума. Для лиц, утративших трудоспособность, прожиточный минимум увеличивается до 2361 грн, а прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц – до 2920 грн.

С учетом указанного с 1 января 2024 года с 258,90 до 292,00 грн вырастет размер надбавки к пенсии почетным донорам Украины. Показатель высчитывают как 10% прожиточного минимума на одного человека из расчета на месяц.

В то же время перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года, проводится с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий, добавили в ПФУ.

Пенсии в Украине

Министр экономики Украины Юлия Свириденко предупредила, что выплату зарплат госслужащим и пенсий миллионам граждан могут отложить, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

Ранее УНИАН писал, что ряду украинских пенсионеров, получающие денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), увеличат размер такой поддержки.

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