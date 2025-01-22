В прошлом году украинцы потратили на пополнение игровых счетов почти 160 млрд гривень.

За январь-ноябрь прошлого года украинцы тратили на пополнение игорных счетов в среднем 12,7 млрд гривень каждый месяц. Такие данные приводит народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"В декабре этот показатель достиг уровня в 19,4 млрд грн в месяц..... и это то, что мы только видим легально", - написал государственный деятель.

Таким образом, всего за 2024 год украинцы потратили на пополнение игровых счетов 159 млрд гривень.

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Сам Железняк назвал "печальным фактом" то, что во время войны люди тратят большие деньги на довольно сомнительный тип развлечений.

Отметим также, что по данным Ярослава Железняка, в 2024-м представители игорного бизнеса уплатили в бюджет 16,9 млрд гривень налогов, тогда как в 2023-м этот показатель составил 10,4 млрд гривень.

Народный депутат заявил об уменьшении налоговой нагрузки на игорный бизнес, если говорить о процентах к пополнениям. Он добавил, что схемы по уклонению остаются, но становятся более сложными.

Игорный бизнес - главное

Напомним, в конце года в Верховной Раде поддержали усиление контроля за игорным бизнесом. Новые ограничения предусматривают, в частности, запрет рекламы азартных игр.

Кроме этого, инициатива предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ).

А еще раньше, летом, УНИАН сообщил, что с начала 2024-го количество граждан, страдающих от игорной зависимости, увеличилось вдвое. В частности, только в апреле в Реестр лудоманов было включено более тысячи украинцев.

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