Курс евро сегодня составляет 39,20 грн.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" подорожал на 9 копеек – до 39,99 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 39,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,49 грн за долл., евро - 38,20 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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