Госпрограмма "5-7-9%": четверть всех кредитов выдал Укргазбанк

Из почти 2 тыс. кредитов на 4,2 млрд грн, которые были изданы в рамках президентской программы "Доступные кредиты 5-7-9%", четверть профинансировал Укргазбанк, констатирует госбанк.

"Только за последние две недели мы увеличили кредитный портфель «5-7-9%» на 225 млн грн, выдав еще 114 кредитов", - уточняет Укргазбанк.

Как отмечается, в рамках программы «5-7-9%» наибольшим спросом пользуются кредиты на рефинансирование ранее полученных займов. Но стабильно высоким также остается спрос бизнеса на инвестиционные кредиты.

"В общей сложности выданных кредитов лидирует агробизнес. Также по займам обращаются предприятия сферы торговли и производители. Не отстает бизнес, занятый в области перерабатывающей промышленности, а третье место занимают предприятия в сфере оптовой и розничной торговли.

По количеству оформленных договоров лидируют Харьковская, Киевская и Сумская области.

Напомним, что первым в Украине стартапом, который получил доступный кредит на свой бизнес, стал эко-предприниматель из Хмельницкого ", - сообщает Укргазбанк.

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