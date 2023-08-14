В него войдут дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийские снаряды и другое вооружение.

В понедельник, 14 августа, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Этот пакет военной помощи Украине предоставляется по механизму Presidential Drawdown Authority, позволяющему изымать оружие из американских запасов для последующей передачи его Украине. В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства для разминирования.

Впоследствии в Пентагоне уточнили, что в новый пакет помощи вошли:

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дополнительные боеприпасы для систем Patriot и HIMARS,

артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм,

танковые боеприпасы 120 мм,

ракеты TOW,

противотанковые комплексы Javelin и другие,

37 тактических транспортных средств для перевозки оборудования,

58 прицепов для водной техники,

более 12 миллионов патронов для стрелкового оружия,

оборудование и системы для разминирования,

снаряды для расчистки препятствий и запчасти для ремонта техники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать Украине поддержку, пока Россия не прекратит войну, и не выведет войска из Украины и не прекратит жестокие атаки.

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