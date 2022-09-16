Скандалы с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) Главного Управления ГНС во Львовской области, которое возглавляет Андрей Щербак, не утихают.

На Львовщине назревает новый скандал вокруг "фруктовых схем", сомнительных компаний и НДС, сумма которых составляет 106 миллионов гривень. Эти компании могут получить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) от Главного Управления ГНС во Львовской области, которое возглавляет Андрей Щербак.

В СМИ неоднократно сообщалось, что десятки миллионов гривен возмещены компаниям с возможными признаками фиктивности. Кроме этого, там через общественные организации отмываются крупные суммы. Оказалось, их могут возглавлять подставные лица, иногда даже бездомные.

Источники сообщают, что львовские налоговики продолжают делать вид, что ничего плохого не происходит. Однако сейчас речь идет не об уже возмещенном НДС, а о НДС, который планируют возместить сомнительным компаниям в ГУ ГНС Львовской области уже на следующей неделе. То есть, фактически возмещение уже согласовано налоговой, но деньги еще не поступили на счета фирм.

Видео дня

Как стало известно из источников, среди компаний которым подтвердили бюджетное возмещение НДС в течение августа и первой половины сентября есть ряд предприятий с признаками рискованности. Так, инспекторы львовской налоговой во время проведения камеральных проверок не приняли во внимание признаки вероятной фиктивности этих фирм - отсутствие складов, офисов, транспортных средств, начисленных доходов.

Сообщается, что ООО "МИТ КО" станет первой компанией, которая ожидает на возмещение НДС на сумму 51 млн грн. Общество зарегистрировано во Львове, на улице Богдана Хмельницкого, 176.

"Этот адрес является местом массовой регистрации субобъектов хозяйствования. Их там аж 104. Но самое интересное даже не это. В отчетности компании, есть еще один адрес - улица Богдана Хмельницкого, 302. По документам, там должен быть состав "МИТ КО". Как-никак основным видом деятельности фирмы является оптовая торговля фруктами и овощами. Но когда мы приехали взглянуть на склад по указанному адресу, то нашли там только...заправку "ОККО", - отмечают источники.

Получить вероятное возмещение НДС может также ЧП "Милк ленд", директором и владельцем которой, как указано в доументах, является Гуска Александр Васильевич.

"Гуска является также владельцем и директором ООО "Милопита". На двоих эти предприятия должны получить от государства 51 млн грн НДС. Основными видами деятельности компаний являются оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами, жирами, фруктами и овощами. Однако, по нашим данным, у вышеперечисленных предприятий просто отсутствуют торговые площади и складские помещения, которые необходимы для осуществления такой деятельности. Да еще и оптовой", - сообщили источники.

Третьей компанию, которая также получила "порцию славы" за счет "фруктовых схем", якобы является ООО "Файна садовина". Она может получить из бюджета почти 4 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость. Директором и владельцем фирмы является Фирко Тарас Иванович. Известно, что до этого он был руководителем ООО "Вестпрофибуд", однако с конца марта 2020-ого этот пост занимает Фирко Ольга Николаевна. Она также является директором предприятия объединения граждан "Здоровая еда" Общественной организации Организация лиц с инвалидностью "Новый Путь Галичины" (ПОГ "Здоровая пища" ОО "ОИ "Новый Путь Галичины").

"Учредителями этой общественной организации являются Кшишевская Оксана Мирославовна и Даниляк Александра Михайловна. Даниляк Александра Михайловна является также учредителем ООО "ЭКСПРОМ-ТОРГ" в отношении которого применены специальные экономические санкции, согласно решению СНБО Украины от 2 апреля 2021-ого. Зато ОО" ОИ "Новый Путь Галичины" числится в учредителях ПОГ "Галичанка ЛВ". Об этой общественной организации ранее уже писали журналисты и утверждали, что во Львовской области существует целая схема по возмещению НДС предприятиям, учрежденными организациями лиц с инвалидностью", - добавили источники.

106 миллионов гривень – это серьезная сумма для страны, где идет полномасштабная война. Поэтому источники отмечают, что в дело должны вмешаться правоохранители.