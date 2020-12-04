"ФОПы" решили пойти протестовать под Офис президента

Сейчас они идут от Верховной Рады по улице Грушевского на Крещатик, а затем планируют пойти протестовать к Офису президента.

Протестующие предприниматели решили пройти маршем по центру Киева. Читайте такжеМитингующие предприниматели начали сносить забор возле Рады Как передает корреспондент УНИАН, протестующие предприниматели сейчас идут от Верховной Рады по улице Грушевского на Крещатик. Затем планируют пойти протестовать в офис президента. Протесты предпринимателей против кассовых аппаратов 4 декабря предприниматели снова собрались под Верховной Радой Украины с протестом против фискализации и требуют принять законопроекты о ее отмене.

1 декабря Верховная Рада в ходе заседания приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа. Первый этап стартовал 1 августа и он предусматривал добровольное установление приложения РРО бизнесом в 2020 году.

Второй этап должен был начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные, сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении, гостиничного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.

Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривал внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Шварц

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter