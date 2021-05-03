Отмечается, что 20-26 апреля валюта резко укрепилась.

Курс доллара в Украине на текущей неделе будет двигаться в коридоре 27,7-27,85 грн. Возможен незначительный временный "скачок" курса к 27,90-27,95 грн.

Ориентиром "летней ревальвации", согласно прогнозным расчетам, остается 27,0-27,2 грн. Об этом рассказал внешний эксперт Ukraine Economic Outlook Богдан Сторощук, сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что 20-26 апреля валюта резко укрепилась с 28,12 к 27,83 грн/$ (+1%). Относительно евро курс вырос с 33,73 к 33,63 (+0,3%).

Читайте такжеПеред праздниками в Украине подешевел доллар"После трех недель повышенной нервозности на валютном рынке из-за эскалации военного конфликта – ожидания основных операторов стабилизировались, и гривня вернулась обратно к ревальвационному тренду", – объясняет эксперт.

При этом темпы выхода нерезидентов из гривневых ОВГЗ, выросшие на "предвоенной нервозности" портфельных инвесторов, на прошлой неделе существенно замедлились. Так, если за 1-20 апреля их отток составлял в среднем $15 млн, то сейчас он снизился до всего $8,2 млн. Предполагается, что после нескольких этапов повышения ставок на первичных размещениях Минфина, нерезиденты начнут возвращаться в гривневые ОВГЗ, что усилит летнюю ревальвацию.

Прогноз курса доллара на год

Эксперты группы ICU прогнозируют укрепление курса гривни в первом полугодии до 27 гривни/доллар с окончанием 2021 года в диапазоне 27,5-28 гривни/доллар.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко