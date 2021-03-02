Основные риски, по мнению экспертов, в настоящее время связаны с замедлением реформ и неопределенностью относительно программы с МВФ.

Эксперты группы ICU прогнозируют укрепление курса гривни в первом полугодии до 27 гривни/доллар с окончанием 2021 года в диапазоне 27,5-28 гривни/доллар.

Читайте такжеВ Минфине похвастались перевыполнением бюджета в февралеОб этом сказано в тематическом обзоре компании.

"При условии неизменности валютной политики НБУ сезонность и благоприятные условия торговли могут вызвать укрепление гривни в первом полугодии 2021 года даже больше, чем предполагалось в нашем прогнозе (27 гривень/доллар). Мы ожидаем, что обменный курс гривни закончит год в диапазоне, близком к текущему уровню (27,5-28 гривни/доллар)", - говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что высокие реальные ставки, быстрое восстановление экономики и благоприятные внешние условия поддерживают обменный курс гривни. На внешних балансах Украины продолжают положительно сказываться благоприятные условия торговли и ограничение туризма, а также восстановление притока портфельных инвестиций. Это помогает восстановлению международных резервов НБУ, которые к концу 2020 года достигли 29 миллиардов долларов, что является самым высоким уровнем за последние восемь лет.

Основные риски, по мнению экспертов, в настоящее время связаны с замедлением реформ и неопределенностью относительно программы с Международным валютным фондом.

"Эти риски могут ухудшить настроения в отношении Украины и обусловить девальвационное давление в среднесрочной перспективе. Кроме того, ухудшение инфляционных ожиданий может привести сначала к задержке монетарной реакции, а затем, соответственно, к агрессивному повышению учетной ставки в среднесрочной перспективе, что также повлияет на доходность облигаций", - сказано в обзоре.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на среду, 3 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Справка УНИАН

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Под ее управлением находятся активы в размере более 500 миллионов долларов США.

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Автор: Екатерина Жирий