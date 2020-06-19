Лидеров стран ЕС призвали побыстрее принять план восстановления экономики Европы

Лидеры ЕС должны осознать серьезность ситуации и принять план восстановления экономики к концу лета, считает канцлер Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард призвали лидеров стран Евросоюза как можно скорее принять план по восстановлению экономики.

Об этом они заявили на видеосаммите лидеров ЕС, передает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Меркель напомнила, что вызванный пандемией COVID-19 экономический и социальный кризис самый масштабный для Европы со времен Второй мировой войны.

Лидеры ЕС должны осознать серьезность ситуации и принять план восстановления экономики до конца лета, считает лидер ФРГ.

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В конце мая Еврокомиссиия представила план по восстановлению экономики, предполагающий выделение 750 млрд евро на помощь пострадавшим регионам в рамках нового семилетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Эти средства Еврокомиссия займет на финансовых рынках.

Погасить задолженность нужно будет до 2058 года, ответственность за это ляжет на весь союз. 500 млрд евро из этой суммы будет предоставлено в виде грантов (субсидий), еще 250 млрд евро - в виде кредитов. Для реализации плана Еврокомиссии потребуется согласие всех 27 стран ЕС.

Как сообщает Politico со ссылкой на документы ЕС, планируется, что Италия получит гранты на сумму 81,8 млрд евро, Испания - 77,3 млрд евро, Франция - 38,8 млрд евро, Польша - 37,7 млрд евро, Греция - 22,6 млрд евро. Эти деньги пойдут на поддержку здравоохранения и пострадавшего от пандемии бизнеса в европейских странах, а также на инвестиции в перспективные проекты, чтобы подстегнуть рост экономики ЕС.

Как сообщал УНИАН, по словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в текущем году на фоне негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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