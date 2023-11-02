За последний год тарифы на грузовые железнодорожные перевозки выросли более чем вдвое, однако "Укрзализныця" продолжает отчитываться об убытках, и планирует очередное повышение тарифа. В то же время, понять природу убытков невозможно, ведь свои финансовые результаты компания засекретила. Это вызывает у бизнеса серьезные сомнения в том, что руководство УЗ эффективно распределяет финансы. Об этом говорится в колонке генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.

"Никто не собирается умалять вклад "Укрзализныци" в противостояние преступному военному вторжению России в Украину. Но помним и "блицкриг" по повышению тарифов 1 июля 2022 года, когда без всякого обсуждения за один день тарифы на железнодорожные грузовые перевозки увеличили на 70%! Это при том, что они повышались с 1 января 2022, поэтому в целом за 2022 год тарифы выросли более чем в 2 раза", - подчеркнул Гусак.

Он подчеркнул, что постоянные повышения железнодорожных тарифов ни в какой мере не учитывают общее положение дел в экономике Украины и критическую ситуацию у основных потребителей железнодорожных услуг.

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"Это несет большую угрозу для самой "Укрзализныци", которая в погоне за краткосрочной выгодой подрубит сук, на котором сидит, разрушая свою грузовую базу. После каждого повышения часть предприятий просто закроется, и не сможет возобновить свою работу. Это-необратимые потери и для Украины, и для "Укрзализныци". Чтобы предотвратить это, нужна прозрачность и совместные усилия украинского правительства, бизнеса и общественности для повышения эффективности Укрзализныци", - подчеркнул эксперт.

Сейчас, по его словам, оценить эффективность капитальных инвестиций "Укрзализныци" в 2022-2023 годах невозможно. Это при том, что в 2023 году "Укрзализныця" может установить свой рекорд по инвестициям – почти 30 млрд. грн, а в 2024 планирует побить этот рекорд – предварительно 42 млрд. грн., из которых 12 млрд. грн - за счет государственного бюджета.

"Но куда и на что идут эти средства? Никаких отчетов нет. Постоянные повышения железнодорожных тарифов изымают из обескровленного украинского бизнеса огромные средства, по меньшей мере 50 млрд грн. за 2022-2023 годы. Однако эффективность использования этих денег вызывает большие сомнения. А опровергнуть сомнения невозможно - детальные данные о направлениях и объемах своих расходов "Укрзализныця" просто засекретила", - подчеркнул Гусак.

Он отметил необходимость прозрачного и открытого обсуждения результатов деятельности "Укрзализныци" за 2023 год и финансового плана компании на 2024 год.

"Понимаем, что данные о военной деятельности должны оставались засекреченными. Но детальные данные по инвестициям, пассажирским и грузовым перевозкам, и вообще хозяйственной деятельности, необходимо обнародовать и обсудить с участниками рынка. Для того, чтобы деньги инвестировались туда, куда нужно для безопасности и экономики страны", - резюмировал Гусак.