Госбюджет-2020 был выполнен за счет агрессивной долговой политики Минфина в декабре.

Государственный бюджет на 2020 год был выполнен за счет агрессивной долговой политики Министерства финансов в декабре.

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Об этом заявила во время онлайн-конференции руководитель Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (КШЭ) Дарина Марчак.

"В декабре Министерство финансов одолжило в госбюджет 166 миллиардов гривень, или 25% от уточненного годового плана. При этом уточненный годовой план по заимствованиям был выполнен в 2020 году на 94%, в том числе - на 95% по внутренним заимствованиям и на 92% - по внешним заимствованиям", - отметила она.

По словам Марчак, сумма заимствований в декабре в три раза превысила плановый уровень задолженности на этот месяц и в два раза - оценку КШЭ способности Минфина осуществить внутренние заимствования, построенную на динамике заимствований в прошлые месяцы.

"Такой объем финансирования расходов стал возможным исключительно благодаря восстановлению сотрудничества с международными партнерами, в первую очередь с МВФ и ЕС", - добавила она.

Особенности новых долгов

Эксперт также обратила внимание на то, что одолженные Минфином в декабре средства являются достаточно дорогими краткосрочными, то есть значительную их часть необходимо будет погасить уже в 2021 году.

"За декабрь объем заимствований, которые Минфин должен погасить в 2021 году, увеличился на треть - с 336,5 миллиарда гривень до 443,5 миллиарда гривень", - отметила Марчак.

"При этом в декабре Минфину пришлось пойти на значительное повышение стоимости заимствований. Если в летние месяцы было значительное снижение стоимости заимствований до 6-8%, то в декабре практически каждый аукцион сопровождался увеличением процентной ставки до 10-12%", - добавила она.

Что этому предшествовало

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, или 246,6 миллиарда гривень.

Министерство финансов планирует в 2021 году снизить показатель государственного и гарантированного государством долга до 64,4% с 68% ВВП.

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Автор: Богдан Слуцкий