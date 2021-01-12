Средства получены в результате размещения четырех пакетов облигаций в гривне и одного – в долларах.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 12 января, привлекло в государственный бюджет 8,927 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, средства получены в результате продажи четырех пакетов гривневых облигаций на сумму 2,36 миллиарда гривень, 4,67 миллиарда гривень, 263,1 миллиона гривень и 270,9 миллиона гривень сроком обращения 175, 357, 763 и 1225 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,73%, 11,69%, 11,85% и 12,15% годовых.

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 48,2 миллиона долларов сроком обращения 365 дней, со средневзвешенной ставкой доходности 3,8%.

Что этому предшествовало

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-ноябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 171,1 миллиарда гривень, 2,9 миллиарда долларов и 788 миллионов евро.

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Автор: Екатерина Жирий