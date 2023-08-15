С начала полномасштабного российского вторжения общая сумма донатов на нужды Вооруженных Сил Украины достигла около 100 миллиардов гривень. Из этой суммы более половины украинцы прислали на счета различных благотворительных фондов.

Наиболее популярным каналом донатов на нужды армии стал спецсчет Национального банка, куда перевели 25 миллиардов. Далее идет фонд United24 с показателем более 12 миллиардов гривень. Один из самых авторитетных фондов, который активно помогает армии еще с 2014 года – "Вернись живым" - с начала большой войны собрал около 7 миллиардов гривень, а фонд Сергея Притулы - более 4 миллиардов.

Помогают украинским защитникам далеко не все

В то же время, в конце июля, после многочисленных скандалов с коррупционными тендерами столичные власти одним волевым решением решили "отмыться" от негатива и радикально увеличили финансирование городской программы "Защитник Киева" - направленной на удовлетворение потребностей воинских частей столицы. Если в начале года в городском бюджете на нее предусматривалось лишь около 1 миллиарда гривень, то уже в конце июля "неожиданно" нашлось дополнительных 4 миллиарда. А эта сумма соразмерна с количеством донатов, собранных самыми популярными украинскими фондами.

Городской совет Днепра, тем временем, одной из первых в стране запустил программу закупки дронов на нужды ВСУ, потратив на это около миллиарда гривень.

Впрочем, помогают украинским защитникам далеко не все. Городские советы продолжают тратить миллиарды на дорожные работы (что важно, но не в таких масштабах, как сегодня, учитывая то, что обалдевшая ракета может в любой момент испортить только что отремонтированное покрытие), озеленение территорий и закупку абсолютного хлама по откровенно завышенным ценам (чтобы, конечно, разницу положить в свой карман). Все помнят барабаны, овощерезки, беговые дорожки и другие "критически важные" во время войны.

Если верить премьер-министру Денису Шмыгалю, местные бюджеты на сегодня накопили уже более 150 миллиардов гривень

Вспомним же и о достройке музея Голодомора за почти 600 миллионов гривень или производство развлекательных сериалов - за 400 миллионов. Культура во время войны, как отмечал бывший глава соответствующего ведомства, конечно, должна быть – но не в то время, пока страна попрошайничает и живет, по большому счету, за средства западных партнеров.

Сколько тысяч дронов, качественных турникетов, автомобилей, средств разведки и огневого противодействия можно было приобрести за эти средства и, тем самым, спасти жизни защитников Украины, которые постоянно испытывают недостаток необходимого оборудования на фронте?

Если верить премьер-министру Денису Шмыгалю, местные бюджеты на сегодня накопили уже более 150 миллиардов гривень. Конечно, значительная часть из этих средств может понадобиться на поддержание нормальной работы коммунальных предприятий той или иной громады, которые из-за невозможности повышения тарифов и непутевого управления едва сводят концы с концами. В то же время, излишек из востребованной для поддержания жизнедеятельности областей суммы – отнюдь не пойдет на усиление обороноспособности государства.

Складывается впечатление, что подавляющее большинство чиновников разного толка после отражения первой волны вражеского нашествия живет в параллельной вселенной, где все по старинке

И если в мирные времена факт "распила" бюджетных средств местными "царьками" раздражал, но кое-где, когда те не слишком заигрывались, на него можно было закрыть глаза, то сейчас, когда мы воюем за сохранение украинской нации как таковой, каждая недополученная фронтом гривня может иметь катастрофические последствия.

Сегодня перед нами встает классический вопрос: "Быть или не быть" украинской сплоченности ради достижения победы. Народ дал на него четкий ответ еще в первые дни войны. Однако создается впечатление, что подавляющее большинство чиновников разного толка после отражения первой волны вражеского нашествия живет в параллельной вселенной, где все по старинке, лишь иногда приходится прятаться от российских ракет или иранских дронов.

Если вспомнить последние тендеры на Prozorro, можно сделать вывод, что почти каждая область (за исключением тех, кому сейчас труднее всего: Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской), по грубым подсчетам, сэкономив на менее приоритетных расходах (как-то, например, восстановление стадиона в Волынской области за 72 миллиона), могли бы безболезненно направлять на нужды фронта не менее 1,5 миллиардов гривень в год. Если обобщить по всем украинским областям (кроме прифронтовых и временно оккупированных) – получим цифру 27 миллиардов! Это даже больше, чем за полтора года большой войны накопил Нацбанк на своем спецсчете на нужды ВСУ.

Однако безболезненно это было бы только для населения - семейные бюджеты чиновников, конечно, от этого ощутимо похудели бы. Пришлось бы отложить покупку очередной квартиры или сэкономить на "рабочей командировке" на экзотические острова.

Всем украинцам, включая должностных лиц, необходимо наконец окончательно сконцентрироваться на главном - поддержке фронта и военных

Все говорит о том, что враг готовится вести войну годами, для чего переводит собственную экономику на военные рельсы: наращивает работу оборонных предприятий и увеличивает собственное производство дронов, ракет и другой техники. Вряд ли нужно объяснять, что ресурсные возможности России до сих пор значительно превышают украинские, даже несмотря на наложенные санкции. И не стоит ожидать, что цивилизованный мир будет эту разницу компенсировать за собственный счет. Это уже сейчас видно по тому, как неохотно Запад отказывается от российской нефти и не спешит накладывать санкции на атомную отрасль нашего северного соседа.

В этих условиях чиновникам необходимо наконец понять, что если не изменить собственный образ мышления и не сконцентрировать все усилия на достижении основной, общей для всех украинцев цели – война продлится очень долго. Отнюдь не "2-3 недели", и не до конца текущего года – уже сейчас, по реалистичным прогнозам, счет идет минимум на несколько лет. А протянут ли столько времени наша армия и экономика при условии постоянного высасывания средств из государственной "сиськи" не на первоочередные нужды - большой вопрос.

Всем украинцам, включая должностных лиц, необходимо наконец окончательно сконцентрироваться на главном - поддержке фронта и военных, которые сегодня воюют за право существования нашего государства. Уже даже представители центральной власти, чувствуя нарастающий народный гнев, начали хило реагировать на требование общества положить конец неприкрытому и неконтролируемому дерибану средств.

Теперь очередь за местными властями, которые должны наконец вернуться в реальный мир.

Дмитрий Шварц