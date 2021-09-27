По словам эксперта, расти доллару не позволяет недостаточный спрос на валюту, а заметно падать – покупки валюты Нацбанком.

На начавшейся неделе не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн/долл., а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 26,6/26,8 грн/долл.

Об этом сообщил старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии, переданном УНИАН.

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"Доллар к гривне нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней. Расти доллару не позволяет недостаточный спрос на валюту. А заметно падать – покупки валюты НБУ при приближении к уровню 26,5 грн/долл.", - сказал Иосуб.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне на межбанке не изменился, на других же сегментах валютного рынка он едва заметно снизился на 0,1–0,2%.

"Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,70 до 26,64 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время не изменились и остались вблизи 26,68/26,70. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,62/26,80 до 26,61/26,80 (-0,1%)", - отметил аналитик.

Курс на 27 сентября:

Национальный банк Украины на понедельник, 27 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз правительства Украины:

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Кабинет министров прогнозирует падение обменного курса гривни по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.

Автор: Екатерина Жирий