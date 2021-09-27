В ближайшее время доллар начнет расти в цене.

В первую неделю октября курс доллара в Украине развернется на 180 градусов.

Такой прогноз озвучил аналитик TeleTrade Сергей Родлер, сообщает "Обозреватель".

Читайте такжеВ начале недели в обменниках изменился курс доллараСогласно прогнозу аналитика, в ближайшее время доллар подорожает с 26,5 до 26,7 грн.

"Серьезных причин для укрепления гривни нет. Ожидаем курс вблизи 26,70 грн/$", – отметил аналитик.

В то же время аналитик RoboForex Андрей Гойлов считает, что причина снижения курса доллара, которую мы наблюдали в последнее время, – слабая активность импортеров, на фоне перспективы очередного ужесточения карантинных ограничений.

Курс на 27 сентября:

Национальный банк Украины на понедельник, 27 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз правительства Украины:

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Кабинет министров прогнозирует падение обменного курса гривни по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.

Автор: Елена Коваленко