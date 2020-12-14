На это направят 1,4 миллиарда гривень из государственного бюджета.

На этой неделе из государственного бюджета планируется направить 1,4 миллиарда гривень на погашение долгов по заработным платам перед шахтёрами, работающими в государственных шахтах.

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Об этом во время согласительного совета в парламенте заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

"На этой неделе планируется осуществить выплаты по задолженности по заработным платам шахтёрам. В соответствии с внесёнными парламентом изменениями в госбюджет, 1,4 миллиарда гривень планируется направить на эти потребности", - сказал он.

Что этому предшествовало

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие механизм урегулирования налогового долга "Укрнафты".

Принятие документов позволит в этом году направить 1,4 миллиарда гривень на выплату задолженности шахтерам по зарплатам, а также более 8 миллиардов гривень в фонд борьбы с коронавирусом.

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Автор: Дмитрий Шварц