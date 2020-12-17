Дмитрий Шварц

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева новым гендиректором «Укроборопрома» в начале декабря. За эти дни новый руководитель оборонного госхолдинга успел уже дважды провести пресс-конференции с разъяснением своих взглядов на реформы ведомства.

На первой, ознакомительной, Гусев заявил, что планирует уже в следующем году завершить реформу оборонно-промышленного комплекса Украины и ликвидировать концерн.

В начале текущей недели на совместной пресс-конференции с вице-премьером Олегом Уруским, возглавляющим курирующее «оборонку» Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Гусев приподнял завесу над тем, как эта долгожданная реформа будет проходить.

Уруский особо подчеркнул, что теперь руководство «Укроборонпрома» и команда Минстратегпрома являются «единой командой»

Но, конечно, ключевым стала демонстрация профильным вице-премьером и главой госконцерна единства взглядов по принципиальным стратегическим вопросам.

Уруский особо подчеркнул, что теперь руководство «Укроборонпрома» и команда Минстратегпрома являются «единой командой».

Стоит напомнить, что всего месяц назад предыдущий глава госконцерна Игорь Фоменко вместе со своими заместителями заявляли о давлении со стороны министерства и попытке вмешательства в свою работу.

Более того, Минстратегпром обвинили в том, что новосозданный орган центральной власти несколько месяцев игнорировал разработанный «Укроборонпромом» законопроект о реформировании госпредприятий сферы ОПК.

Как заявил вице-премьер, всё это время велась жаркая дискуссия по положениям разрабатываемого законопроекта, а «руководящее звено» концерна почему-то решило вынести её в публичную плоскость.

Уруский считает, что наибольшие разногласия касались сроков старта реформирования оборонного комплекса. Якобы Фоменко и его команда хотели сначала дождаться принятия закона, а Уруский предлагает незамедлительно начинать корпоратизацию оборонных госпредприятий.

Это предполагает создание на базе государственных компаний открытых акционерных обществ. Возможно, в будущем с целью привлечения капитала в развитие и научные разработки часть акций этих компаний будет продана частным инвесторам.

Законопроект по инициативе правительства уже поступил на рассмотрение в профильный комитет парламента, и, скорее всего, в январе документ будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении.

Важный тезис был озвучен главой «Укроборонпрома»: «дорожная карта» реформы оборонного комплекса Украины уже готова

Глава Минстратегпрома уверен, что новый закон станет отличным инструментом для ускорения реформы.

Важный тезис был озвучен главой «Укроборонпрома»: «дорожная карта» реформы оборонного комплекса Украины уже готова, более того, её уже представили Совету национальной безопасности и обороны и премьер-министру.

Следуя выбранному курсу, Кабинет министров на прошлой неделе вывел из состава «Укроборонпрома» 19 госпредприятий. Почти все они переданы Фонду госимущества для дальнейшей приватизации. Вскоре правительство предпримет аналогичный шаг, после чего в составе концерна останутся шесть десятков предприятий.

Именно на их базе и создадут девять укрупненных компаний, которые в конечном итоге объединят в два холдинга – «Оборонные системы Украины» и «Аэрокосмические системы».

После этого сам концерн будет окончательно ликвидирован.

Официальный старт реформе должен дать Совет национальной безопасности и обороны, который должен утвердить концепцию, а также дорожную карту преобразований.

Корпоратизацию этих предприятий концерн «Укроборонпром» будет проводить самостоятельно без вмешательства профильного министерства, которое ещё недавно хотело вывести из его состава АНТК «Антонов» и ещё пять авиастроительных предприятий страны.

Корпоратизация оборонных предприятий Украины должна занять от шести до восьми месяцев

По расчётам Уруского, корпоратизация оборонных предприятий Украины должна занять от шести до восьми месяцев. Примечательно, что еще в октябре вице-премьер говорил о том, что этот процесс может длиться от полутора до двух лет.

Интересно будет посмотреть, как предлагаемый турборежим будет применяться для реформирования самой закрытой отрасли экономики страны, в которой за предыдущие годы сложились свои особые «правила игры». Если на этот раз слова чиновников не разойдутся с делом, то отрасль ожидают в короткий срок разительные изменения.

Пока Гусев уклоняется от вопросов, будет ли он «выгонять на мороз» управленческую команду своего предшественника, но озвучил вероятный сценарий, как это может произойти.

По его словам, до конца года в «Укроборонпроме» будет создана новая организационная структура, что предполагает также проведение анализа работы предыдущего руководства концерна.

Как бы то ни было, пока вице-премьер и глава концерна демонстрируют серьёзную решимость воплотить в жизнь одно из важных предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского: побороть коррупцию в оборонном комплексе путём его глубокого реформирования.

В таком случае придётся согласиться с вице-премьером Уруским - лучше делать подобные изменения как можно быстрее, ведь Украина и так запоздала с ними не на один десяток лет. Главное, чтобы эти изменения позволили воюющей с грозным врагом Украине создать конкурентоспособный и эффективный оборонный и аэрокосмический комплексы, которые дадут стране необходимое вооружение и технологии, позволят активно торговать на внешних рынках и принимать участие в международных программах освоения космоса.

Дмитрий Шварц

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