По его словам, большинство людей не осознает, насколько значительную роль для развития национальной экономики играют крупные компании.

Дискуссии о деолигархизации в Украине должны сопровождаться дискуссиями о развитии отечественной промышленности, стимулировании экспорта и создании условий, при которых крупный бизнес будет заинтересован действовать в интересах украинского общества.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический аналитик Валентин Гладких.

«Мне хотелось бы, чтобы дискуссии о «деолигархизации», которая в моем понимании заключается в уменьшении влияния экономической власти на власть политическую и исключении злоупотребления этим влиянием, что влечет за собой пренебрежение интересами большинства ради обеспечения интересов меньшинства, которое сосредоточило в своих руках экономическую власть, сопровождались дискуссиями о промышленной политике, политике стимулирования экспорта, потому что экономический рост происходит именно благодаря крупному бизнесу. И в этих дискуссиях очень важно определиться относительно того, как создать условия, при которых крупный бизнес будет действовать в интересах общества, а не вопреки им», - написал эксперт.

По словам Гладких, большинство людей не осознает, насколько значительную роль для развития национальной экономики играют именно крупные компании, по которым под лозунгом деолигархизации может быть нанесен большой удар.

В частности, он привел пример компании «Метинвест», которая является лидером в украинской отрасли металлургии и одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков.

«Вот, к примеру, показатели одной из крупнейших компаний Украины – «Метинвест»: 80 тыс. работников (причем значительная часть из 80 тыс. – это высококвалифицированные работники – «синие» и «белые» воротнички - традиционная основа среднего класса), 165 млрд грн уплаченных налогов, причастность к генерированию почти 8 % ВВП, миллионы тонн произведенной стали, миллиарды долларов инвестиций как в производство, так и в инфраструктуру, в том числе и социальную, значительная часть валютных поступлений. Согласитесь, немало», - сообщил Гладких.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Кабинет министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс и предусматривается усиление налоговой нагрузки на крупные компании.

«Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Иван Бойко