У Зеленского рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары

Советник президента рассказал о золотовалютных резервах в Украине.

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко рассказал о текущем курсе валют и о том, стоит ли покупать доллары.

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"Считаю, что не стоит скупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет", - сказал советник в эфире канала "Украина 24".

Устенко разъяснил, почему причины для покупки доллара отсутствуют.

"28,5 млрд золотовалютных резервов сейчас, в ближайшее время должно зайти порядка 2,5 млрд долларов, резервы будут на уровне, превышающем 30 млрд долларов, это исторический максимум, начиная с 2012 года", - сказал советник президента.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 24 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,88 грн/долл., то есть гривна шестой день подряд ослабла к доллару - на этот раз на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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