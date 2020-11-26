Сергей Марченко отметил, что согласование госбюджета с МВФ служит подтверждением его реалистичности.

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает доработанный проект государственного бюджета на 2021 год сбалансированным и реалистичным.

Об этом он заявил во время брифинга.

"В таком виде – сбалансированном, с учетом предложений народных депутатов, мы подали проект госбюджета в парламент. Я считаю, что бюджет рассчитан, он базируется на реальных макропоказателях, реальных доходах, и является возможным для выполнения. Индикатором этого является согласование параметров бюджета с Международным валютным фондом", - сказал он.

Глава Минфина подчеркнул, что надеется на оперативное рассмотрение бюджета депутатами Верховной Рады.

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Проект госбюджета-2021: последние новости

Кабинет министров на внеочередном заседании 26 ноября утвердил проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", который будет передан в Верховную Раду для голосования во втором чтении.

Документ предусматривает дефицит госбюджета в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

Ранее Министерство финансов Украины сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Анна Нагорная