Пока неизвестно, в какую сумму оценивается завод и какие именно активы выставлены на продажу.

Причиненные руководством убытки и ухудшение рыночных позиций вынудили акционеров Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ) семью Беспалько выставить предприятие на продажу.

В данный момент они ведут переговоры о продаже принадлежащего им пакета акций инвестиционной компании Horizon Capital, сообщил «Телеграф».

Пока неизвестно, в какую сумму оценивается завод и какие именно активы выставлены на продажу.

Ранее семья Беспалько, которая, по некоторым оценкам, контролирует более 50% акций БХФЗ, оказалась участником судебных процессов. Так, акционеры завода и 8 топ-менеджеров стали ответчиками в Хозяйственном суде Киева и в судах Англии, Германии и Швейцарии по делам о возможном мошенничестве, отмывании денег и неуплате налогов, а также в организации схемы вывода денег завода на счета компании, тесно связанной с акционерами и топ-руководителями БХФЗ.

Предполагается, что директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая (дочь главы правления Николая Беспалько и бывшего гендиректора Людмилы Беспалько) как минимум с 2015 года через зарегистрированную в Англии фирму «Метабей» выступает посредником в закупке фармацевтического сырья по завышенным ценам и получает разницу за счет БХФЗ.

Фармацевтическая фирма «Дарница», которая владеет 31% акций БХФЗ и выступает заявителем в этих делах, оценивает убытки от действий Беспалько в не менее 6,8 млн долларов.

Счета «Метабей» в данный момент арестованы по решению Высокого суда справедливости Лондона.

После того, как СМИ сообщили о схеме вывода денег БХФЗ на счета семьи Беспалько, нынешний гендиректор завода Михаил Пасечник подал в Печерский районный суд Киева пять одинаковых исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками были указаны компания «Дарница», адвокат юридической фирмы Aequo Евгений Левицкий, представляющий интересы «Дарницы», а также издание «РБК-Украина».

По мнению Левицкого, подача нескольких одинаковых исков могла быть попыткой со стороны руководства БХФЗ манипулировать системой автоматического распределения дел между судьями.

Между тем партнер Horizon Capital Константин Магалецкий не подтвердил информацию о покупке БХФЗ, но и не опроверг.

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Автор: Григорий Бондарь