Отмечается, что решение принято на уровне глав МИД стран ЕС.

Европейский союз одобрил пакет военной помощи для Украины, который ранее блокировала Венгрия. Общий объем помощи составляет 500 миллионов евро.

По данным Reuters, вопрос выделения помощи уже согласован на уровне министров иностранных дел стран ЕС. На данный момент какие-либо другие детали не сообщаются.

Отмечается, что перед заседанием Совета министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 23 января, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что официальное решение озвучат позже.

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Стоит отметить, что европейские дипломаты также настаивали на том, чтобы Берлин разрешил поставки танков Leopard немецкого производства, после того как Германия, вроде бы согласилась на их поставки третьими странами.

500 миллионов помощи Украине - что известно

17 октября 2022 года в Брюсселе одобрили выделение шестого транша на 500 млн евро на вооружение для Украины. Шестой транш увеличил общую помощь Евросоюза в рамках Европейского фонда мира до 3,1 миллиарда евро.

12 декабря в ЕС согласовали увеличение финансовой верхней границы Европейского фонда мира до 2 миллиардов евро в 2023 году и до 5,5 миллиарда евро к 2027 году.

19 января стало известно, что Будапешт блокирует пакет военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро. 23 января журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что Венгрия сняла свое вето.

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