Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро 11 октября остался на уровне показателя предыдущего дня – 26,45 грн/долл.

На этой неделе курс гривни может незначительно ослабнуть под влиянием негативных факторов.

Такое мнение руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин высказал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПосле выходных в обменниках продают и покупают доллары по новому курсу

"На текущей короткой неделе ожидаем сохранения волатильности в диапазоне 26,25-26,45 грн/долл. с попытками ослабления гривни под влиянием накопившихся негативных факторов. Однако пока импортеры слабы, сильного движения ждать не приходиться", - написал эксперт.

По его словам, давление на гривню оказывает нервозность игроков на фоне активных политических процессов, а также нестабильность ситуации на Донбассе. Сложной остается эпидемиологическая ситуация, и риск локдауна для страны все более реален на фоне стремительного роста заболеваний и заполняемости больниц.

"В дополнение к этому отметим близость отопительного периода, что на фоне рекордных цен газа станет испытанием для экономики Украины, несмотря на то, что Украина накопила в газохранилищах 18,7 млрд куб.м газа, и этого уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров", - отметил Шевчишин.

Аналитик также выделил настроения нерезидентов, которые на прошлой неделе сократили портфель ОВГЗ на 1 млрд грн и не участвовали в покупках бумаг на размещении. На этой неделе, по мнению Шевчишина, ситуация может повториться.

Эксперт отмечает, что поддержку гривне оказывает новость о получении Украиной первой партии дополнительной помощи от правительства США для обеспечения безопасности страны.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов", - написал эксперт.

Курс на 11 октября:

Национальный банк Украины на понедельник, 11 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро 11 октября остался на уровне показателя предыдущего дня – 26,45 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий