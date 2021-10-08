Курс гривни к евро установлен на уровне 30,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 11 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,48 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,35/26,37 грн/долл., к евро - на уровне 30,46/30,48 грн/евро.

Курс на 8 октября:

Национальный банк Украины на пятницу, 8 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,33 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз до конца месяца:

Банкиры считают, что в октябре гривня уступит доллару США и курс американской валюты снова пойдет вверх.

Автор: Екатерина Жирий