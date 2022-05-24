Соответствующий закон должен обеспечить дальнейшее финансирование безопасности, экономической и гуманитарной помощи для Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе детали закона о помощи Украине объемом 40 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса по итогам сегодняшнего телефонного разговора Блинкена и Кулебы, который состоялся после их встречи в Берлине 15 мая.

"Государственный секретарь рассказал о деталях закона о дополнительных ассигнованиях в размере 40,1 млрд долларов, подписанного 21 мая президентом Байденом, который обеспечивает дальнейшее финансирование безопасности, экономической и гуманитарной помощи для Украины и стран, на которые повлияла война", - говорится в заявлении.

Также сказано, что Блинкен вновь подчеркнул сильную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с агрессией Москвы.

Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили текущие дипломатические усилия по преодолению последствий неспровоцированной и неоправданной войны России против Украины и по привлечению Кремля к ответственности.

Госсекретарь отметил, что кризис безопасности глобального продовольствия, который стал результатом жестокой войны президента РФ Владимира Путина, требует глобального ответа. В этой связи госсекретарь и глава МИД обсудили потенциальные средства для экспорта зерна Украины на международные рынки.

Помощь Украине:

19 мая сенат Соединенных Штатов Америки окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

Пакет был одобрен большинством голосов и отправлен на подпись президенту США.

21 мая Байден подписал законопроект о предоставлении Украине 40 млрд долларов.

Сегодня, 24 мая, Кулеба по итогам разговора с Блинкеном сообщил, что в Украину направляется больше тяжелого оружия из США.

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