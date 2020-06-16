Карантин в Украине: Рада освободила бизнес от штрафов по кредитам

При этом закон не освобождает заемщика от обязанности уплачивать тело кредита и проценты за пользование кредитом.

Верховная Рада Украины приняла закон, который запрещает начислять штрафные санкции и пеню за просрочку платежей по кредитам для бизнеса, допущенным в период действия карантина и в тридцатидневный период после окончания карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению в стране коронавирусной болезни COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом законопроекта №3297 о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19) проголосовали 344 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект был принят без обсуждения.

В пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что такие меры позволят замедлить экономический спад, предохранить предприятия от банкротства и сохранить рабочие места, а также ускорить восстановление экономики после окончания карантина.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада Украины приняла закон о продлении налоговых льгот и об упрощении административных процедур для бизнеса на период карантина.

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