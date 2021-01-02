Для биткоина начало 2021 года ознаменовалось очередным рекордом – днем 2 января курс главной криптовалюты мира по отношению к доллару преодолел рубеж в 31 тысячу за одну единицу.
Читайте такжеПод Новый год биткоин впервые превысил $29 тысячОб этом пишет Itc со ссылкой на данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.
Отмечается, что к 16:00 стоимость биткоина достигла нового пика в 31 312, 62 долларов.
Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году.
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