Депутат оспаривает в суде принятие банковского закона

Депутат Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева.

Народный депутат «Слуги народа» Антон Поляков оспаривает в Окружном административном суде Киева принятие банковского закона, который гарантирует необратимость вывода банков с рынка.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

Поляков просит суд признать противоправными действия главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания парламента и нарушению регламента при принятии так называемого банковского закона.

Также депутат просит признать противоправными действия главы финансового комитета Даниила Гетманцева по необеспечению соблюдения регламента Верховной Рады во время рассмотрения и принятия решений по банковскому законопроекту.

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Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). За принятие закона проголосовали 270 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Нацбанка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

Еще во время рассмотрения этого законопроекта в первом чтении ряд депутатов и экспертов называли законопроект неконституционным и противоречащим многим действующим законам.