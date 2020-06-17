Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "позитивного".

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги шести украинских банков вслед за повышением суверенного рейтинга Украины.

Об этом говорится в сообщении Moody’s, опубликованном 17 июня, передает Лига.нет.

Речь идет о госбанках - "ПриватБанке", "Ощадбанке", "Укрэксимбанке", а также "Райффайзен Банке Аваль", "Сбербанке" и банке "Пивденный".

Рейтинги долгосрочных депозитов в иностранной валюте банков повышены до уровня "Саа1" с "Саа2", прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "позитивного".

Как отметили в пресс-службе "Ощадбанка", Moody's повысило базовую оценку кредитоспособности этого финучреждения до уровня В3. Также был повышен рейтинг долгосрочных депозитов в национальной валюте до уровня B3, долгосрочный рейтинг риска контрагента в иностранной валюте до уровня В2 и рейтинг риска контрагента по национальной шкале до уровня A1.ua.

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Moody's повысило кредитный рейтинг правительства Украины с уровня "Caa1" до "B3". По прогнозам Moody's, ВВП Украины в 2020 году сократится на 4,5%, а дефицит государственного бюджета увеличится до 7,5% (по сравнению с 2% в прошлом году).

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