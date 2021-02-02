Ассоциация представляет интересы компаний, поставляющих природный газ и электроэнергию.

«Ассоциация поставщиков энергоресурсов», Ассоциация «Укртеплоэлектроцентраль» и Межотраслевая ассоциация «Укртеплокоммунэнерго», которые представляют интересы поставщиков природного газа и производителей тепловой энергии, подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

От Ассоциации поставщиков энергоресурсов меморандум подписал глава правления Артем Компан, от Ассоциации «Укртеплоэлектроцентраль» - ее председатель Елена Кондратенко, от Межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» - президент Арсентий Блащук.

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Участники меморандума проведут аудит долгов за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины», накопленных за период действия ПСО, и разработают план мероприятий по урегулированию этой проблемы.

«Необходимо переходить по теплокоммунэнерго от ПСО к рыночным отношениям. Открытие рынка газа для этого сегмента должно состояться 1 мая. Это позволит «Укргаздобыче» высвободить порядка 5 миллиардов кубов газа и продавать его свободный рынок без посредника в лице «Нафтогаза». А государство сможет напрямую получать дивиденды от добычи», - отметил Артем Компан.

Представители профессиональных объединений договорились совместно работать над решениями по выходу из тарифного кризиса и продолжать реформу рынков газа, электроэнергии и теплообеспечения.

«Нужно направить усилия на то, чтобы безболезненно можно было с 1 мая отменять действие ПСО по поставкам газа теплокоммунэнерго. Для этого нужно решить четыре ключевых проблемы - урегулировать вопрос долга перед «Нафтогазом», дать реальные тарифы на тепло, которые обеспечат окупаемость предприятий, и обеспечить предприятия оборотными средствами, что невозможно без своевременной оплаты тепла потребителями», - уверен Арсений Блащук.

Глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов убежден, что рынки природного газа, электроэнергии и теплообеспечения должны работать по единым правилам, и взаимоотношения между поставщиками и потребителями должны строится на основании одинаковых подходов.

Справка

Общественная организация «Ассоциация поставщиков энергоресурсов» создана в июне 2020 г. Ассоциация представляет интересы компаний, поставляющих природный газ и электроэнергию. По состоянию на 1 февраля 2021 г. Ее членами являются 30 компаний.

Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» создана в 1990 г. и объединяет свыше 60% теплоснабжающих предприятий и производителей оборудования для отрасли коммунальной теплоэнергетики в Украине.

Ассоциация "Укртеплоэлектроцентраль", созданная в августе 2000 г., объединяет 16 ТЭЦ в разных городах Украины и 4 подрядные организации.

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Автор: УНИАН