Продукт Narrative BI уже прошел стадию тестирования и скоро запустится в полной версии.

Украинский венчурный фонд Adventures Lab инвестировал в В2В-платформу бизнес-аналитики Narrative BI. Стартап получил общее финансирование в размере $1,2 миллиона на pre-seed раунде. В раунде также приняли участие Elysium Venture Capital, Finsight Ventures, Digital Future, Joint Journey VC, ангелы из Google и ServiceNow. Продукт Narrative BI уже прошел стадию бета-тестирования, стал продуктом дня и продуктом недели на Product Hunt и вскоре запустится в полной версии.

Чем занимается Narrative BI?

Narrative BI была основана в прошлом году в Сан-Франциско. Это no-code аналитическая платформа для Marketing/Growth/Sales команд, которая автоматически генерирует инсайты на основе статистических данных компании.

Команда проекта использует привлеченные инвестиции для разработки инновационной платформы сбора и анализа данных, которая поможет компаниям оптимизировать маркетинг, повысить продажи и усовершенствовать аналитику продукта.

"Расширенная аналитика кардинально меняет правила игры для растущих команд. Что подтверждается постоянным ростом их интереса к более понятным и интуитивным инструментам. Будущее любого современного бизнеса - принятие решений, основанных не на интуиции, а на расширенной аналитике. И многие компании уже адаптируются под новую реальность, чтобы не отставать. При поддержке наших инвесторов Narrative BI будет продолжать внедрять инновации, создавая мощную платформу для расширения человеческих возможностей на благо быстрорастущих команд и бизнесов по всему миру", – говорит фаундер и СЕО компании Михаил Румянцев.

Из преимуществ своего продукта фаундеры называют минимизацию зависимости от IT-отделов, так как платформа предназначена для non-technical пользователей. Раньше все данные были собраны в отдельных кабинетах, и вычленить возможные связи было трудно и дорого. Более того, для этого было необходимо нанимать отдельного специалиста. Narrative BI позволяет избежать этих трудностей. Платформа дает возможность подключиться к существующим маркетинговым и аналитическим инструментам в два клика, получать инсайты в доступной форме и делиться ими без помощи аналитиков.

Что говорят инвесторы

Инвесторы из Adventures Lab среди явных преимуществ Narrative BI отмечают высокую компетенцию фаундеров и команды стартапа, но главное – идею, заложенную в него.

"Проект решает проблему, с которой регулярно сталкиваются наши портфельные компании: сложность выявления скрытых связей в статистической информации. Чтобы сделать это сегодня, компании требуется нанимать бизнес аналитика и покупать специальный софт. Это дорого и трудозатратно. Narrative BI - интуитивный инструмент, он не требует отдельного специалиста в штате и долгих часов по его настройке", – отмечает управляющий партнер фонда Андрей Криворчук.

Фонд поверил в проект, поскольку он решает очевидную и серьезную проблему, а во главе стартапа стоит успешный фаундер. Ранее Михаил Румянцев был основателем и CEO проекта FriendlyData, который позволяет использовать повседневную речь для поиска информации по базам данных. В 2018 году стартап купила компания ServiceNow. Румянцев получил серьезную должность в этой компании, но в скором времени решил уйти, чтобы развивать свой новый проект.

"Это один из тех случаев, когда меня, как инвестора, впечатляет не только продукт, но история компании. Фаундер Narrative BI обменял комфортный офис и серьезный доход на возможность создать новый бизнес. Это много говорит о его амбициях и личностных качествах", – говорит основатель Adventures Lab Руслан Тимофеев.

Бета-версию нового сервиса сотрудники компании разработали в августе 2021 года. Ею уже воспользовались 70 первых клиентов. За период тестирования программа обработала данные более 8 миллионов уникальных пользователей. По словам разработчиков, сервис Narrative BI будет монетизироваться за счет распространения по платной подписке.

Автор: Иван Бойко