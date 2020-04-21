Год под знаком Зеленского: итоги и ожидания от бизнеса

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Зеленского продолжить борьбу с коррупцией, обеспечить надлежащую работу судов и внедрить четкие правила игры для бизнеса.

Европейская Бизнес Ассоциация, оценивая год работы президента Владимира Зеленского, призвала его продолжить борьбу с коррупцией, обеспечить надлежащую работу судов и внедрить четкие правила игры для бизнеса, сказано в сообщении пресс-службы ассоциации.

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«Все еще актуальными остается фундаментальные вопросы - создание действенной основы для реальной борьбы с коррупцией, надлежащая работа судебной ветви власти и честные правила игры», - сказано в сообщении.

Кроме этого, ассоциация также передала президенту ряд предложений, которые касаются развития промышленности.

«Так, важно, наконец, принять современное трудовое законодательство, обеспечить разумное налоговое бремя (к примеру, путем упрощения налогового администрирования, снижения нагрузки на фонд оплаты труда и т.д.), ускорить гармонизацию законодательства Украины с нормами ЕС, обеспечить дальнейшее развитие энергетики, в том числе из альтернативных источников энергии с целью преодоления кризисной ситуации в отрасли», - сказано в сообщении.

Кроме того, ассоциация предлагает сделать акцент на развитии инфраструктуры путем стимулирования развития рек, развития портов, улучшение уровня услуг «Укрзализныци» и так далее.

В ЕБА отметили, что за год работы Владимира Зеленского в должности есть ряд направлений, по которым видна позитивная динамика.

Первый позитивный момент – это сохранение макроэкономической стабильности путем поддержки независимости Нацбанка и политики низкого дефицита госбюджета, хотя нынешняя экономическая ситуация и вносит коррективы в бюджетный процесс.

Второе – непопулярные решения по открытию рынка земли и демонополизации «Укрспирта».

Третье – продолжение структурных реформ (в сфере здравоохранения, пенсионной системы и образовании), запуск работы новой таможенной службы и реформирование налоговой службы.

Четвертое – обеспечение независимости рыночных регуляторов. Пятое – диджитализация различных процессов в стране.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация - некоммерческая организация международного бизнеса в Украине, основанная в 1999 году. Объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний.