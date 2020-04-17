Нацбанк рассказал о снижении цен и назвал причины

НБУ отмечает снижение цен на крупы, овощи борщового набора и некоторые фрукты. Регулятор объяснил снижение цен на продукты спадом ажиотажа и укреплением гривни.

За неделю, с 10 по 16 апреля, цены на продукты питания в Украине снизились из-за спада ажиотажа, адаптации к новым условиям карантина и укрепления гривни. Об этом говорится в еженедельном отчете Национального банка Украины.

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Отмечается, что снизились цены на большинство овощей и некоторые фрукты, в том числе лимоны. Также подешевели крупы, в частности гречка.

"Подешевели гречка, рис и мука, что может отражать спад ажиотажного спроса. Цены на лимоны также снизились, что отражает укрепление гривни и ослабление спроса на фоне существенного роста цен в предыдущие недели. Вторую неделю подряд продолжалось снижение цены на овощи борщового набора", - говорится в отчете НБУ.

В то же время отмечается подорожание отдельных фруктов, в частности яблок, под влиянием уменьшения предложения со стороны украинских поставщиков на фоне карантинных ограничений.

Спрос на товары личной гигиены остается высоким, но цены на отдельные товары снизились из-за укрепления гривни.

Как сообщал УНИАН, с 9 апреля украинские сети супермаркетов начали снижать наценку на продукты первой необходимости.

Ранее Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. После этого АМКУ открыл расследование относительно антиконкурентных действий украинских торговых сетей.