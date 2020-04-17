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Госстат подсчитал прибыль крупных и средних предприятий Украины

09:28, 17 апреля 2020
Финансы
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Результат прибыльных предприятий вырос на 10% - до 596 млрд грн / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, результат прибыльных предприятий за год вырос на 10% - до 596,284 млрд грн, результат убыточных – сократился на 15%, до минус 174,050 млрд грн.

При этом доля убыточных предприятий осталась на уровне предыдущего года – 21,7%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины в 2018 году нарастили прибыль до налогообложения на четверть – до 335 млрд грн.

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