МВФ решил облегчить долговое бремя для беднейших стран мира

В Фонде подчеркнули, что это поможет бедным странам сосредоточиться на неотложных мероприятиях по преодолению последствий коронавируса.

Исполнительный комитет Международного валютного фонда утвердил немедленное облегчение долговой нагрузки для 25 стран в рамках Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф (CCRT).

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

"Это предоставляет гранты беднейшим и наиболее уязвимым членам для покрытия своих долговых обязательств перед МВФ на начальной фазе в течение следующих 6 месяцев и поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие мероприятия по оказанию помощи", - подчеркнула Георгиева.

По ее словам, в CCRT есть ресурсы в размере около 500 миллионов долларов на выплату пособия.

Страны, которые получат облегчение обслуживания долга: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, ЦАР, Чад, Коморские острова, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы острова, Таджикистан, Того и Йемен.

Как сообщалось ранее, МВФ готов привлечь весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавирус.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вошел в новую рецессию.