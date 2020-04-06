Швейцария помогает малому бизнесу пережить кризис - предлагает беспроцентный кредит за 30 минут

Второй тип кредитов - размером до 20 млн франков под 0,5%. Если первый тип кредитов покрывается государственной гарантией на 100%, то второй - на 85%. Остальные 15% риска берет на себя банк.

Швейцария развернула программу помощи малому бизнесу размером 40 миллиардов франков.

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Об этом пишет ЭП со ссылкой на Financial Times.

Предусмотрено два типа кредитных программ. Первый - беспроцентный кредит размером до 500 тысяч франков. Заполнение заявки занимает 5 минут, а начисление средств происходит в течение 30 минут.

Второй тип кредитов - размером до 20 млн франков под 0,5%. Если первый тип кредитов покрывается государственной гарантией на 100%, то второй - на 85%. Остальные 15% риска берет на себя банк.

В программе задействованы центробанк, правительство и 121 коммерческий банк.

Отмечается, что в течение первой недели действия программы были прокредитованы более 76 тысяч предпринимателей на общую сумму 15 миллиардов франков.

По данным издания, подобные программы кредитования по разным причинам не смогли заработать в полной мере в таких странах, как Германия, Италия и Великобритания.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса, который, в частности, предусматривает введение запрета банкам повышать процентные ставки по кредитным договорам на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению в стране этого заболевания.

17 марта Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняла решение ослабить требования налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.