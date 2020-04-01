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Только психологический фактор: НБУ не видит причин для сильного роста цен

12:45, 01 апреля 2020
Финансы
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Нацбанк пока не видит рисков для существенного ускорения инфляции / фото УНИАН

Национальный банк Украины пока не видит рисков для существенного ускорения инфляции, объясняя подорожание некоторых товаров влиянием психологических факторов.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе онлайн-встречи с руководством НБУ, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

«Сейчас мы не видим фундаментальных причин для значительного ускорения инфляции», - сказал Сологуб.

По его словам, рост цен на некоторые товары в марте обусловлен влиянием психологических факторов, в частности, связанных с закрытием продовольственных рынков.

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.

Кабинет министров 29 марта утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривень за доллар США.

Кроме этого, обновленный макропрогноз предусматривает рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тыс. грн, которая с учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2020 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2019 года - составила 2,4%, замедлившись с 3,2% в январе.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

Национальный банк Украины в январе снизил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2020 году до 4,8% с 5%, прогнозируемых ранее.

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