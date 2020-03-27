Падение гривни сбавило темп: доллар и евро подорожали на несколько копеек

Гривня по официальному курсу упала к доллару еще на 4 копейки - до 28,18 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 30 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,18 грн/долл., то есть гривня, после падения к доллару в четверг на 18 копеек, упала еще на 4 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,90 грн/евро, что на 4 копейки ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару к 16.00 составили 28,05/28,10 грн/долл., к евро – 30,81/30,86 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в пятницу выросла до 28,60 грн за доллар, а стоимость евро - до 31,40 грн.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания в случае необходимости посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., а на минувшей – более 1 млрд долл, на текущей - свыше 60 млн долл.

По информации НБУ, текущий объем резервов составляет около 25 млрд долл.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.