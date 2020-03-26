НБУ согласовал кандидатуры членов набсовета "Ощадбанка"

Кроме того, Национальный банк отказал Игорю Митюкову в согласовании на должность заместителя председателя наблюдательного совета "Ощадбанка".

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуры четырех членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" по результатам тестирований и собеседований, проведенных квалификационной комиссией с участием правления НБУ.

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В пресс-службе регулятора сообщили, что, в частности, были согласованы следующие кандидаты: Тарас Кириченко, Юлия Пашко, Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калот.

В то же время, 23 марта Национальный банк отказал Игорю Митюкову в согласовании на должность заместителя председателя наблюдательного совета "Ощадбанка".

В НБУ объяснили это решение несоответствием Митюкова требованиям независимости, установленным частью 13 статьи 7 закона "О банках и банковской деятельности", в частности, занятием должности члена набсовета "Национального депозитария Украины", в котором "Ощадбанк" обладает существенным участием.

"В случае отказа Национальным банком в согласовании на должность члена наблюдательного совета, другое лицо на эту должность должно быть избрано в течение трех месяцев после получения уведомления НБУ", - сказано в сообщении.

Однако регулятор отметил, что, согласно информации Министерства финансов, ожидается внесение изменений в вышеупомянутый закон, согласно которым, лицам, которые занимают или в течение последних пяти лет занимали должность независимого члена набсовета в компании, в которой госбанк имеет существенное участие, будет разрешено занимать должность независимого члена набсовета этого госбанка.

"В случае внесения таких изменений в закон и при соответствующей инициативе Кабинета министров Украины Национальный банк готов повторно рассмотреть вопрос о согласовании господина Митюкова на должность члена наблюдательного совета "Ощадбанка", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что регулятор обратился в Кабинет министров с просьбой завершить формирование набсовета "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", так как на сегодня набсовет "Укрэксимбанка" сформирован из восьми членов из девяти необходимых.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года Кабинет министров Украины принял решение прекратить полномочия члена набсовета "Укрэксимбанка" Стивена Фишера.

Кабинет министров Украины в начале октября прекратил полномочия назначенных в конце мая пяти членов наблюдательного совета "Ощадбанка" и одного – "Укрэксимбанка", поскольку эти назначения не получили согласования Национального банка Украины.

Согласно совместному заявлению МВФ, ЕБРР и Всемирного банка, международные партнеры Украины высказались в поддержку действий НБУ, подчеркивая необходимость жестких стандартов независимости и отсутствия конфликта интересов в набсоветах госбанков.

Обновленный набсовет государственного "Ощадбанка" начал свою работу в начале декабря прошлого года и избрал главой Байбу Апин.