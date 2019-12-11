"Укрэксимбанк" проведет повторный конкурс на должность главы правления

Решение о конкурсе было принято после задержания СБУ главы правления банка Александра Гриценко.

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" принял решение о повторном проведении конкурсного отбора на должность главы правления финучреждения.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, предыдущий конкурс был объявлен 18 ноября, а дата начала повторного конкурса будет объявлена дополнительно.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в ноябре по решению наблюдательного совета "Укрэксимбанка" объявило конкурсный отбор на должность главы правления финучреждения. Срок приема документов был установлен до 18:00 2 декабря.

Решение о конкурсе было принято после того, как глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства.

"Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений страны по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.