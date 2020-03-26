Гривня продолжает падение: сколько стоит доллар

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в четверг выросла до 28,35 гривни за доллар, а стоимость евро - 30,80 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 27 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,14 гривни/доллар, то есть гривня, после падения к доллару в среду на 19 копеек, упала еще на 18 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,86 гривни/евро, что на 59 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару к 16:00 составили 28,19/28,22 гривни/доллар, к евро – 30,94/30,97 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в четверг выросла до 28,35 гривни за доллар, а стоимость евро - 30,80 гривни.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, а на минувшей – более 1 миллиарда долларов, однако 24-25 марта НБУ впервые за две недели не проводил интервенций по продаже валюты для сглаживания колебаний.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 миллиарда долларов.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.