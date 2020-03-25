Fitch ухудшило прогноз для банков Украины из-за коронавируса

Агентство отмечает, что экономическое давление из-за распространения коронавируса и снижения цен на нефть является отрицательным фактором для банков.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз для банковского сектора на "негативный" для Украины и ряда соседних стран, среди которых Россия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Беларусь и Грузия.

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Как сообщается на сайте агентства, экономическое давление из-за распространения коронавируса и снижения цен на нефть является отрицательным фактором для банков.

"Степень давления на банки будет зависеть от масштабов и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальных экономик и внешнего финансирования, политических мер национальных властей и бизнес-профилей отдельных банков", - отмечают аналитики агентства.

Как сообщал УНИАН, 10 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало прогноз, в котором аналитики ожидали ускорения роста экономики Украины в 2020 году до 3,5% с 3,2% в 2019 году.

В то же время, в Fitch отметили риски замедления роста для развивающихся рынков из-за неопределенности влияния эпидемии коронавируса COVID-19 на глобальный рост и мировые цены на сырье.

Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует, что в зависимости от продолжительности карантина в рамках противодействия коронавирусу валовой внутренний продукт Украины по итогам 2020 года сократится в пределах 4-9%.