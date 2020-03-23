Гривня после однодневного укрепления упала к доллару

Нацвалюта по официальному курсу после однодневного укрепления упала к доллару на 37 копеек - до 28,11 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 24 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,11 грн/долл., то есть гривня после укрепления к доллару в пятницу, 20 марта, на 6 копеек, упала на 37 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,25 грн/евро, что на 61 копейку ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке к 16.00 в понедельник котировки гривни к доллару также снизились до 27,74/27,80 грн/долл., к евро - до 29,94/30,00 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, и только в пятницу, 20 марта, гривня по официальному курсу укрепилась к доллару - на 6 копеек, до 27,74 грн/долл.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., а на минувшей – более 1 млрд долл.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 млрд долл.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.