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Нацбанк предложил Кабмину вывести из-под карантина обменники и ломбарды

14:05, 23 марта 2020
Финансы
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НБУ просит Кабмин открыть обменники и ломбарды / фото УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, веденного властями в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.

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Об этом сообщается на сайте регулятора.

В НБУ напомнили, что с 17 марта правительство прекратило работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, однако данное ограничение не распространяется на банки и страховые компании, между тем, распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и другие).

"Сегодня услуги по обмену валют, переводу средств, небанковскому кредитованию, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом среди населения. Поэтому Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта, разрешив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер", - сказано в сообщении.

По мнению Нацбанка, это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины на период карантина предложил перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и других выплат в безналичную форму с целью недопущения распространения коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввести запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

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