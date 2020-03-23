Нацбанк предложил Кабмину вывести из-под карантина обменники и ломбарды

По информации НБУ, сегодня услуги по обмену валют, переводу средств, небанковскому кредитованию пользуются большим спросом среди населения, поэтому работа данных небанковских финансовых учреждений на период карантина позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.

Национальный банк Украины (НБУ) обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, веденного властями в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.

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Об этом сообщается на сайте регулятора.

В НБУ напомнили, что с 17 марта правительство прекратило работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, однако данное ограничение не распространяется на банки и страховые компании, между тем, распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и другие).

"Сегодня услуги по обмену валют, переводу средств, небанковскому кредитованию, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом среди населения. Поэтому Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта, разрешив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер", - сказано в сообщении.

По мнению Нацбанка, это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины на период карантина предложил перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и других выплат в безналичную форму с целью недопущения распространения коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввести запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.