Нацбанк предложил Кабмину вывести из-под карантина обменники и ломбарды
Национальный банк Украины (НБУ) обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, веденного властями в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.
Читайте такжеДобавят около 300 гривень: украинцам увеличат коммунальные субсидии на время карантина
Об этом сообщается на сайте регулятора.
В НБУ напомнили, что с 17 марта правительство прекратило работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, однако данное ограничение не распространяется на банки и страховые компании, между тем, распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и другие).
"Сегодня услуги по обмену валют, переводу средств, небанковскому кредитованию, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом среди населения. Поэтому Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта, разрешив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер", - сказано в сообщении.
По мнению Нацбанка, это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.
Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины на период карантина предложил перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и других выплат в безналичную форму с целью недопущения распространения коронавируса.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.
Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввести запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.
Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.
Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.