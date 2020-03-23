НБУ предлагает выплачивать зарплаты и пенсии только на карточку

С соответствующей инициативой НБУ обратился в Кабинет министров и органы местного самоуправления.

Национальный банк Украины (НБУ) на период карантина, веденного властями в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса, предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и других выплат в безналичную форму для недопущения распространения нового заболевания.

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Об этом сказано на странице НБУ в сети Facebook.

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности. Поэтому Национальный банк обращается в Кабинет министров и органы местного самоуправления относительно перевода всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками", - сказано в сообщении.

Также в НБУ подчеркнули, что на период карантина банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров, и максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн-каналы.

Как сообщал УНИАН, ранее в НБУ заявили, что Украина по сравнению с 2008, 2014 и 1998 годами более подготовлена к возможному кризису из-за пандемии коронавируса, а последствия этого кризиса могут оказать позитивный эффект на некоторые показатели.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют замедление темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса, но пока не озвучивают конкретные прогнозы.

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