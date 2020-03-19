Проблемы с доставкой наличности: украинцам советуют менять и перечислять валюту онлайн

Проблема с доставкой долларовой наличности будет решена в ближайшее время, уверяют в НБУ.

Украинцы могут менять и перечислять валюту по своим счетам в банках в безналичной форме без ограничений, а проблема с доставкой долларовой наличности будет решена в ближайшее время.

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Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире одного из телеканалов.

Она сообщила, что на сегодня в банках находятся валютные средства граждан на сумму около 10 млрд долл., а средства банков на валютных корсчетах составляют порядка 8 млрд долл., но есть временный дефицит долларовой наличности из-за проблем с авиасообщением.

«Деньги есть, просто нет их в наличной форме. Если вы хотите конвертировать безналичные деньги онлайн из одной валюты в другую и оставить в банке – пожалуйста, делайте это. И украинцы это делают – мы это видим по статистике. Если хотите перевести из одного банка со своего счета в другой – пожалуйста, делайте это. В этом никаких ограничений нет», - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что проблемы с доставкой валютной наличности будут разрешены в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты, но продолжают проводить безналичные валютно-обменные операции.

Национальный банк 17 марта констатировал нехватку наличной валюты в кассах банков из-за проблем с ее доставкой, но пообещал улучшения ситуации в ближайшее время.

Украинские компании и граждане за пять рабочих дней в марте купили 2,1 млрд долл., при этом порядка 1,7 млрд долл. было выкуплено бизнесом для оплаты по контрактам и платежей по долгам, а 300 млн долл. купило население.

По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.