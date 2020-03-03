Украина будет выдавать "золотые визы" за инвестиции от $100 тысяч

Минэкономики получило право запрашивать украинское гражданство для иностранцев, инвестировавших в экономику Украины от 100 тыс. долл.

Кабинет министров предоставил право Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подавать предложения в Государственную миграционную службу относительно установления квоты иммиграции в отношении высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов, вложивших в экономику Украины от 100 тыс. долл.

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Об этом сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав текст постановления Кабмина в своем Telegram-канале.

Согласно тексту постановления, правительство внесло изменения в порядок формирования квоты иммиграции.

«Предложения в ГМС относительно установления квоты иммиграции на следующий календарный год вносят... Минэкономики – относительно лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов США, и высококвалифицированных специалистов и сотрудников, острая потребность в которых является существенной для экономики Украины», - сказано в тексте постановления.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поставил себе задачу обеспечить рост валового внутреннего продукта Украины на 40% за пять лет. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, для этого нужно привлечь 50 млрд долларов инвестиций.